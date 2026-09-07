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10 Soruda Tuttuğun Takımı Tahmin Ediyoruz!

etiket 10 Soruda Tuttuğun Takımı Tahmin Ediyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 14:46
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Futbola bakışın, maç günlerindeki halin ve verdiğin cevaplar aslında düşündüğünden daha fazla ipucu verebilir. 10 soruda tuttuğun takımı tahmin ediyoruz. 

Hazırsan başlayalım!

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1. Maç günü sabah uyandığında ilk hissettiğin duygu ne oluyor?

2. Sana göre futbolun en unutulmaz anı hangisidir?

3. Hakem takımının aleyhine çok tartışmalı bir karar verdi. Ne yaparsın?

4. Maç bittikten sonra bile saatlerce spor programlarını izleyip yapılan yorumları takip eder misin?

5. Bir futbolcuda yetenekten ziyade en çok hangi özelliğe saygı duyarsın?

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6. Takımının maçı olduğu gün üstünde mutlaka formayla gezersin.

7. Bir sonraki şampiyonluk kutlamasını nerede hayal ediyorsun?

8. Takımının bir maçta sergilemesini en çok istediğin oyun karakteri hangisidir?

9. Maç izlerken totem yapar, uğurlu koltuğundan veya duruşundan asla vazgeçmezsin.

10. Maçı canlı izleme şansın olsaydı nerede olmak isterdin?

Galatasaray

Galatasaray

Senin futbol ruhun tamamen büyük hedefler, Avrupa gecelerindeki o tatlı heyecanlar ve köklü bir tarihle besleniyor. Takımının kazandığı her başarıda büyük bir gurur duyuyor, sarı ve kırmızının o enerjik uyumunu hayatının her anında hissetmek istiyorsun. Futbol senin için sadece bir oyun değil; her sezon yeniden yazılan, pes etmeyen bir başarı hikayesi ve o coşkulu marşlar eşliğinde omuz omuza yürümek demek.

Takımını ekran başından değil, o muhteşem atmosferin içinden desteklemek istersen en güncel maç biletleri için Passo sayfasını ziyaret edebilirsin.

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Senin taraftarlık tanımın kelimenin tam anlamıyla 'bağlılık' üzerine kurulmuş. Sarı ve lacivert renklerin arkasındaki o devasa topluluğun, iyi günde de kötü günde de takımını asla yalnız bırakmayan o muazzam sadakatinin bir parçasısın. Maç günü stadyumdan yükselen o güçlü ses, senin içindeki o tükenmeyen umudu ve armaya olan saf sevgiyi temsil ediyor. Sen, renklerine sonuna kadar inanan, her zaman en güzel yarınları bekleyen eşsiz bir yüreğe sahipsin.

Kadıköy'ün o coşkulu ve heyecan dolu atmosferinde takımına canlı destek vermek istersen, maç biletleri için hemen Passo üzerinden biletini kontrol edebilirsin.

Beşiktaş

Beşiktaş

Senin için futbol; siyah ve beyazın o asil uyumu, samimi dostluklar ve tribünlerdeki o benzersiz, yaratıcı besteler demek. Takımının sahadaki mücadelesini her zaman büyük bir keyifle izliyor, futboldaki o güzel, duru ve centilmen ruhu sonuna kadar savunuyorsun. Kartal'ın o asil duruşu gibi, sen de sporu birleştirici bir güç olarak görüyor ve çevrene her zaman o neşeli, coşkulu taraftarlık enerjisini yaymayı çok iyi biliyorsun.

Desibel rekorları kıran o meşhur siyah ve beyaz tribünlerdeki yerini ayırtmak ve takımına marşlarla eşlik etmek istersen, maç biletleri için Passo sayfasını inceleyebilirsin.

Trabzonspor

Trabzonspor

Senin futbol dünyan tamamen samimiyet, bitmek bilmeyen bir enerji ve dalgalı denizler gibi güçlü bir coşkuyla dolu. Bordo ve mavinin o kendine has, sıcak hikayesi seni her zaman cezbediyor. Sahada son dakikaya kadar terinin son damlasına kadar savaşan, adanmış bir takım görmek senin en büyük mutluluğun. Sen, Anadolu'nun o güçlü ve samimi futbol kültürünü içinde taşıyan, futbolu en saf duygularla ve büyük bir aşkla yaşayan harika bir futbolseversin.

Karadeniz fırtınasının o bitmek bilmeyen enerjisine stadyumda ortak olmak ve takımının yanında durmak istersen, maç biletleri için Passo sistemine hemen göz atabilirsin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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