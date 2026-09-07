10 Soruda Tuttuğun Takımı Tahmin Ediyoruz!
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Futbola bakışın, maç günlerindeki halin ve verdiğin cevaplar aslında düşündüğünden daha fazla ipucu verebilir. 10 soruda tuttuğun takımı tahmin ediyoruz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Maç günü sabah uyandığında ilk hissettiğin duygu ne oluyor?
2. Sana göre futbolun en unutulmaz anı hangisidir?
3. Hakem takımının aleyhine çok tartışmalı bir karar verdi. Ne yaparsın?
4. Maç bittikten sonra bile saatlerce spor programlarını izleyip yapılan yorumları takip eder misin?
5. Bir futbolcuda yetenekten ziyade en çok hangi özelliğe saygı duyarsın?
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6. Takımının maçı olduğu gün üstünde mutlaka formayla gezersin.
7. Bir sonraki şampiyonluk kutlamasını nerede hayal ediyorsun?
8. Takımının bir maçta sergilemesini en çok istediğin oyun karakteri hangisidir?
9. Maç izlerken totem yapar, uğurlu koltuğundan veya duruşundan asla vazgeçmezsin.
10. Maçı canlı izleme şansın olsaydı nerede olmak isterdin?
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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