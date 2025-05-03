10 Soruda Senin Hangi Rock Yıldızı Olduğunu Söylüyoruz!

Bazıları seni anlamakta zorlanabilir çünkü sen düz bir çizgide gitmezsin. Duyguların yoğun, ruh halin dalgalı ama bu seni o kadar ilginç ve etkileyici yapıyor ki… Bir bakmışsın kahkaha atıyorsun, bir bakmışsın derin düşüncelere dalmışsın. Hayatı her detayıyla hissediyorsun. Aşkı da, öfkeyi de, özlemi de. Bu seni bazen yorar ama işte bu kadar hissedebilmek herkese nasip olmaz. Amy gibi, sen de duygularını bastırmak yerine onlarla yaşamayı seçiyorsun. Ve bu da seni tarifsiz bir şekilde kendine has biri yapıyor.