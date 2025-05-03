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10 Soruda Senin Hangi Rock Yıldızı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket 10 Soruda Senin Hangi Rock Yıldızı Olduğunu Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 23:16

Eğlenceli bir Onedio testi daha! Sana yönelteceğimiz soruları cevaplayarak hangi rock yıldızı olduğunu söyleyeceğiz. Seçim yapmakta biraz zorlanabilirsin ama olsun, maksat eğlenmek!

Hadi teste başlayalım!

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Öncelikle şunu soralım: Günün en çok hangi zamanı yemek yemeyi seviyorsun?

Öncelikle şunu soralım: Günün en çok hangi zamanı yemek yemeyi seviyorsun?

Hangi tür eti daha çok sevdiğini merak ediyoruz bir de!

Tamam biliyoruz bir yemekte hem lezzet hem de görüntü önemlidir! Fakat senin için hangisi bir tık öndedir?

Kişiliğinle ilgili sorularla devam edelim: Dışarıdan insanlar seni nasıl görüyorlardır?

Sen kendini nasıl görüyorsun peki?

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Senin için ideal bir sevgili/eşte olmazsa olmaz özellik desek?

Şu şarkılardan oluşan bir playlist var diyelim! Bunlardan hangisi öne alıp dinleyebilirsin?

Televizyonda şu filmlerden hangisini görürsen işini gücünü bırakıp izlemeye dalarsın?

Bu hayatta en sevdiğin kişi kim acaba?

Son olarak şunu soralım: Yemeğin üstüne süper gidecek bir şey seç!

Kurt Cobain!

Kurt Cobain!

Duygularını saklamaktan yana hiç olmadın. Ne hissediyorsan suratında da, ses tonunda da, cümlelerinde de net bir şekilde var. İnsanların anlamadığı şeyleri fark eder, susmazsın. Biraz kırılgansın belki ama bu seni zayıf değil, çok daha gerçek yapıyor. Gözlem yeteneğin çok güçlü. Ortamdaki herkes gülse bile, birinin canı sıkkın mı anında fark edersin. Ve seni asıl özel yapan da bu: Görüyorsun. Duyuyorsun. Hissediyorsun. Tıpkı Kurt gibi, iç dünyanda bir evren var ve orası çok renkli, çok derin, çok sen.

Freddie Mercury!

Freddie Mercury!

Bir ortama girdin mi sessiz kalman imkânsız. Sadece ses tonunla ya da hareketlerinle değil, enerjinle fark edilirsin. Biraz çılgın, biraz kural tanımazsın ama özünde en çok da kendi özgünlüğüne sadıksın. İnsanlar seni 'deli' sanabilir, ama sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. İçinden geldiği gibi yaşarsın, dışarıya yansıttığın özgüven aslında yılların kendinle olan mücadelesinden geliyor. Kim ne derse desin, sen o kalabalığın ortasında sahnenin hakimi gibi duruyorsun. Tıpkı Freddie gibi, sesin kadar duruşun da unutulmaz.

Hayko Cepkin!

Hayko Cepkin!

Dışarıdan bakınca 'acaba korkmalı mıyız?' dedirten bir duruşun olabilir ama içini tanıyan bilir: Senin kadar hassas, derin ve gerçek biri zor bulunur. Farklılıktan hiç çekinmiyorsun. Hatta sıradan olmak seni sıkıyor. Mizah anlayışın, olaylara bakış açın ve kalıpları yıkma biçimin insanlara iyi geliyor. Seni anlamayanlar olabilir ama buna çok da takılmazsın. Çünkü sen kendinle barışıksın. Kimseye benzemeye çalışmıyorsun, çünkü zaten kendin olmak yeterince etkileyici. Hayko gibi sen de, bu dünyaya “Ben buradayım ve böyleyim!” deme cesaretini taşıyorsun.

Amy Winehouse!

Amy Winehouse!

Bazıları seni anlamakta zorlanabilir çünkü sen düz bir çizgide gitmezsin. Duyguların yoğun, ruh halin dalgalı ama bu seni o kadar ilginç ve etkileyici yapıyor ki… Bir bakmışsın kahkaha atıyorsun, bir bakmışsın derin düşüncelere dalmışsın. Hayatı her detayıyla hissediyorsun. Aşkı da, öfkeyi de, özlemi de. Bu seni bazen yorar ama işte bu kadar hissedebilmek herkese nasip olmaz. Amy gibi, sen de duygularını bastırmak yerine onlarla yaşamayı seçiyorsun. Ve bu da seni tarifsiz bir şekilde kendine has biri yapıyor.

Barış Manço!

Barış Manço!

İçinde kocaman bir dünya taşıyorsun. Hem bilge, hem naif, hem eğlenceli, hem de zaman zaman çok ciddi bir halin var. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsun, anlatacak hikâyelerin, paylaşacak birikimlerin hep hazır. Ama gösterişten hoşlanmıyorsun, seninkisi daha sade, daha içten bir duruş. Hayatta birçok şeyi görmüş geçirmiş gibi bir tarafın var ama hâlâ şaşırabiliyorsun güzel şeylere. Bu da senin yumuşak kalbini ele veriyor. Barış Manço gibi sen de hem geçmişi hem bugünü içinde taşıyan, köprü kuran nadir ruhlardansın.

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Ma Belle
Ma Belle
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cansu ersan

Kurt Cobain!

cansu ersan

Duygularını saklamaktan yana hiç olmadın. Ne hissediyorsan suratında da, ses tonunda da, cümlelerinde de net bir şekilde var. İnsanların anlamadığı şeyleri f... Devamını Gör