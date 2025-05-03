10 Soruda Senin Hangi Rock Yıldızı Olduğunu Söylüyoruz!
Eğlenceli bir Onedio testi daha! Sana yönelteceğimiz soruları cevaplayarak hangi rock yıldızı olduğunu söyleyeceğiz. Seçim yapmakta biraz zorlanabilirsin ama olsun, maksat eğlenmek!
Hadi teste başlayalım!
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Öncelikle şunu soralım: Günün en çok hangi zamanı yemek yemeyi seviyorsun?
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Hangi tür eti daha çok sevdiğini merak ediyoruz bir de!
Tamam biliyoruz bir yemekte hem lezzet hem de görüntü önemlidir! Fakat senin için hangisi bir tık öndedir?
Kişiliğinle ilgili sorularla devam edelim: Dışarıdan insanlar seni nasıl görüyorlardır?
Sen kendini nasıl görüyorsun peki?
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Senin için ideal bir sevgili/eşte olmazsa olmaz özellik desek?
Şu şarkılardan oluşan bir playlist var diyelim! Bunlardan hangisi öne alıp dinleyebilirsin?
Televizyonda şu filmlerden hangisini görürsen işini gücünü bırakıp izlemeye dalarsın?
Bu hayatta en sevdiğin kişi kim acaba?
Son olarak şunu soralım: Yemeğin üstüne süper gidecek bir şey seç!
Kurt Cobain!
Freddie Mercury!
Hayko Cepkin!
Amy Winehouse!
Barış Manço!
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Kurt Cobain!
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