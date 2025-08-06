10 Kilo Kas Kazandı! Arda Güler'in Kaslı Fiziğine İspanya Basınından Övgü!

Arda, bireysel gelişimini maksimum seviyeye çıkarmak için artık kişisel bir kondisyoner, fizyoterapist ve aşçıyla birlikte çalışıyor. Hatta bu ekip, Arda'nın evine entegre durumda. Genç oyuncu, bu profesyonel destek kadrosuyla birlikte vücudunu sadece güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda sakatlık riskini azaltarak uzun vadeli kariyer planlamasında da sağlam adımlar atıyor.

Henüz 20 yaşında olan Arda Güler’in fiziksel gelişimi, sadece Real Madrid çevresinde değil, Avrupa futbol kamuoyunda da yankı bulmuş durumda. Yeni sezona bomba gibi girmesi beklenen genç yıldız, artık yalnızca yeteneğiyle değil, atletik kapasitesiyle de sahaya ağırlığını koymaya hazır.