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10 Kilo Kas Kazandı! Arda Güler'in Kaslı Fiziğine İspanya Basınından Övgü!

10 Kilo Kas Kazandı! Arda Güler'in Kaslı Fiziğine İspanya Basınından Övgü!

arda güler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 20:58

Real Madrid’in parlayan yıldızı Arda Güler, yalnızca futbol zekâsı ve tekniğiyle değil, artık fiziksel gücüyle de konuşuluyor. 2025-26 sezonu öncesinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine giren genç futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanyol basınının manşetlere taşıdığı bu değişim, Arda’nın profesyonelliğini ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor.

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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, 2025-26 sezonuna damga vurmaya hazırlanırken fiziksel anlamda dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, 2025-26 sezonuna damga vurmaya hazırlanırken fiziksel anlamda dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdi.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Diario AS, manşetinde “Yeni Güler” başlığıyla Arda’nın formda halini gözler önüne serdi. Habere göre milli futbolcu, son iki yılda tam 10 kilogram kas kütlesi kazanarak hem sahadaki performansını hem de toparlanma sürecini zirveye taşımayı başardı.

Bu değişimin arkasında ise disiplinli bir sistem yatıyor.

Bu değişimin arkasında ise disiplinli bir sistem yatıyor.

Arda, bireysel gelişimini maksimum seviyeye çıkarmak için artık kişisel bir kondisyoner, fizyoterapist ve aşçıyla birlikte çalışıyor. Hatta bu ekip, Arda'nın evine entegre durumda. Genç oyuncu, bu profesyonel destek kadrosuyla birlikte vücudunu sadece güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda sakatlık riskini azaltarak uzun vadeli kariyer planlamasında da sağlam adımlar atıyor.

Henüz 20 yaşında olan Arda Güler’in fiziksel gelişimi, sadece Real Madrid çevresinde değil, Avrupa futbol kamuoyunda da yankı bulmuş durumda. Yeni sezona bomba gibi girmesi beklenen genç yıldız, artık yalnızca yeteneğiyle değil, atletik kapasitesiyle de sahaya ağırlığını koymaya hazır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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