10 Kilo Kas Kazandı! Arda Güler'in Kaslı Fiziğine İspanya Basınından Övgü!
Real Madrid’in parlayan yıldızı Arda Güler, yalnızca futbol zekâsı ve tekniğiyle değil, artık fiziksel gücüyle de konuşuluyor. 2025-26 sezonu öncesinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine giren genç futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanyol basınının manşetlere taşıdığı bu değişim, Arda’nın profesyonelliğini ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor.
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, 2025-26 sezonuna damga vurmaya hazırlanırken fiziksel anlamda dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdi.
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Bu değişimin arkasında ise disiplinli bir sistem yatıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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