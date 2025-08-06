Kalp Krizi Geçiren Jorge Costa’yı Böyle Andı: Jose Mourinho Basın Toplantısında Gözyaşlarını Tutamadı
Bu akşam Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçına çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho dün basın toplantısı düzenledi.
Portekizli teknik adam, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Porto’nun efsane kaptanlarından Jorge Costa’yı anarken gözyaşlarını tuttamadı.
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Jose Mourinho’nun De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısındaki duygusal anları gündem oldu.
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Mourinho’nun gözyaşlarını tuttamadığı anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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