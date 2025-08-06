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Kalp Krizi Geçiren Jorge Costa’yı Böyle Andı: Jose Mourinho Basın Toplantısında Gözyaşlarını Tutamadı

Kalp Krizi Geçiren Jorge Costa’yı Böyle Andı: Jose Mourinho Basın Toplantısında Gözyaşlarını Tutamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 08:59

Bu akşam Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçına çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho dün basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Porto’nun efsane kaptanlarından Jorge Costa’yı anarken gözyaşlarını tuttamadı.

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Jose Mourinho’nun De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısındaki duygusal anları gündem oldu.

Jose Mourinho’nun De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısındaki duygusal anları gündem oldu.

Portekizli teknik direktör, Porto'nun efsane kaptanlarından Jorge Costa'nın vefatıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Jorge Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, 'Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubent takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim.' ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun gözyaşlarını tuttamadığı anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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