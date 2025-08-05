Galatasaray’ın Forma Tanıtımında Yer Almışlardı: Mankenlerden Kulis Paylaşımı Geldi
Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi Lazio ile oynadığı son hazırlık maçında yeni sezon ürünlerini de mankenlerle tanıtmıştı.
Galatasaray’ın forma tanıtımında yer alan mankenlerin kulisten yaptığı paylaşım da sosyal medyada ilgi çekti.
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Forma tanıtımında yer alan mankenlerin kulis paylaşımı 👇
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Osimhen ve Sane’nin imza töreni öncesinde mankenler podyumda yürümüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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