onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray’ın Forma Tanıtımında Yer Almışlardı: Mankenlerden Kulis Paylaşımı Geldi

Galatasaray’ın Forma Tanıtımında Yer Almışlardı: Mankenlerden Kulis Paylaşımı Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 19:34

Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi Lazio ile oynadığı son hazırlık maçında yeni sezon ürünlerini de mankenlerle tanıtmıştı.

Galatasaray’ın forma tanıtımında yer alan mankenlerin kulisten yaptığı paylaşım da sosyal medyada ilgi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Forma tanıtımında yer alan mankenlerin kulis paylaşımı 👇

Osimhen ve Sane’nin imza töreni öncesinde mankenler podyumda yürümüştü.

Osimhen ve Sane’nin imza töreni öncesinde mankenler podyumda yürümüştü.

İmza töreninden önce Galatasaray’ın bu sezon kullanacağı 3. forma taraftara gösterildi. Mankenler, kurulan platformda sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon antrenmanlarda ve maçlarda kullanacağı ürünler ile GS Store ürünlerini taraftarlara tanıttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın