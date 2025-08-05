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Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye Mesaj: "Mourinho ile Çalışacak Olmak Beni Heyecanlandırıyor”

Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye Mesaj: "Mourinho ile Çalışacak Olmak Beni Heyecanlandırıyor”

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 23:18

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Gazeteci Ersin Düzen, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin sonlanmasının yakın olduğunu açıkladı.

İddiaya göre Kerem, Fenerbahçeli yöneticilere “Mourinho ile çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum” demiş.

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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe formasıyla döneceği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe formasıyla döneceği iddia ediliyordu.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile sözleşme konusunda anlaştığı, Fenerbahçe ile Benfica arasında ise bonservis pazarlığının yapıldığı belirtiliyordu.

Gazeteci Ersin Düzen de Kerem’in Fenerbahçe transferinin mutlu sonla bitmeye yakın olduğunu açıkladı.

“Mourinho ile çalışmak beni heyecanlandırıyor”

“Mourinho ile çalışmak beni heyecanlandırıyor”

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisinden, kulübün Benfica’yı ikna etme çabasından çok etkilenmiş ve Fenerbahçeli yöneticilere teşekkür ederek, “Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum” demiş.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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