Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye Mesaj: "Mourinho ile Çalışacak Olmak Beni Heyecanlandırıyor”
Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Gazeteci Ersin Düzen, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin sonlanmasının yakın olduğunu açıkladı.
İddiaya göre Kerem, Fenerbahçeli yöneticilere “Mourinho ile çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum” demiş.
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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe formasıyla döneceği iddia ediliyordu.
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“Mourinho ile çalışmak beni heyecanlandırıyor”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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