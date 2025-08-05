Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye Mesaj: "Mourinho ile Çalışacak Olmak Beni Heyecanlandırıyor”

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisinden, kulübün Benfica’yı ikna etme çabasından çok etkilenmiş ve Fenerbahçeli yöneticilere teşekkür ederek, “Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum” demiş.