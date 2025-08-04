Acun Ilıcalı’nın "Alev" Paylaşımı Fenerbahçe Taraftarlarını Heyecanlandırdı: Kerem Aktürkoğlu mu Geliyor?
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden bulunan ancak bu sezon yönetimde olmayan Acun Ilıcalı’nın paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Her ne kadar yönetimde olmasa da Acun Ilıcalı’nın alev paylaşımı ile adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu’nun transferini ima ettiği belirtiliyor.
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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile döneceği konuşuluyor.
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Acun Ilıcalı’nın paylaşımı da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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