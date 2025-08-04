Acun Ilıcalı’nın "Alev" Paylaşımı Fenerbahçe Taraftarlarını Heyecanlandırdı: Kerem Aktürkoğlu mu Geliyor?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden bulunan ancak bu sezon yönetimde olmayan Acun Ilıcalı’nın paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Her ne kadar yönetimde olmasa da Acun Ilıcalı’nın alev paylaşımı ile adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu’nun transferini ima ettiği belirtiliyor.