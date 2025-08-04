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Acun Ilıcalı’nın "Alev" Paylaşımı Fenerbahçe Taraftarlarını Heyecanlandırdı: Kerem Aktürkoğlu mu Geliyor?

Acun Ilıcalı’nın "Alev" Paylaşımı Fenerbahçe Taraftarlarını Heyecanlandırdı: Kerem Aktürkoğlu mu Geliyor?

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 20:09

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden bulunan ancak bu sezon yönetimde olmayan Acun Ilıcalı’nın paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Her ne kadar yönetimde olmasa da Acun Ilıcalı’nın alev paylaşımı ile adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu’nun transferini ima ettiği belirtiliyor.

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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile döneceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile döneceği konuşuluyor.

Son çıkan haberlere göre Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Jose Mourinho’nun da çok istediği Kerem'in transferi için Portekiz’e özel uçakla gitti. Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul ettiği ancak iki takımın bonservis konusunda henüz anlaşmadığı iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı’nın paylaşımı da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı’nın paylaşımı da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon yürüttüğü Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden bu sezon başında istifa eden Acun Ilıcalı’nın “alev” paylaşımı ise sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu transferinin bittiği yönünde algılandı.

Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 👇

Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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