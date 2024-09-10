10 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Eylül Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Narin Güran cinayetinin bir numaralı şüphelisi tutuklu amca Salim Güran'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran, olay günü aynı numara ile tam 5 kez 353 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdi. Güran, ekiplerin kimle görüştüğüne ilişkin sorulara ise akıllarda soru işareti bırakan yanıtlar verdi.
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Hulusi Akar yaptığı bir konuşmada kendi düşüncelerine göre eğitimin amacını açıkladı. Ancak Akar’ın konuyla ilgili ifade ettikleri izleyiciler tarafından tepki aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz günlerde dere kenarında bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamada bulundu. Gözaltında bulunanların ifade alma işleminin devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.” dedi.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması tüm yönüyle devam ediyor. Olayla ilgili çoğu aile üyesi olan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Narin Güran’ın ablası olan Tülin Güran’ın da ölümü dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili hastaneden belge istedi.
Sevda Demirel, arama çalışmalarının 19'uncu gününde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in korkunç olayı sonrası yaptığı şeriat açıklamasıyla tartışma başlattı. Ünlü manken ve şarkıcının eleştiri toplayan açıklamasına Nevşin Mengü'den çok sert bir tepki geldi.
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8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine duyulan öfke ve üzüntü giderek artıyor. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken gazeteci Rojda Altıntaş'ın Elips Haber'e söyledikleri aileye duyulan şüphenin nasıl arttığını gözler önüne serdi.
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından ortaya birçok teori atıldı. Narin'in kesin ölüm sebebi hala bilinmemekle beraber, amcasıyla annesinin uygunsuz ilişkisini görmesi sebebiyle öldürüldüğü en büyük iddialar arasında yer alıyordu. Berna Laçin, bu "senaryoya" asla inanmadığını dile getirdi, köyden tanıdığı olduğunu iddia eden kişiyle arasında geçen ve şoka uğratan konuşmayı aktardı...
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu. Soruşturmada gözaltına alınan arasında bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedeni dere kenarına para karşılığında götürdüğünü itiraf etmişti. Bugün mahkeme karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Narin'in amcası Salim Güran da olayla ilgili tutuklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olan Binali Yıldırım, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Kalbine 4 stent takılan Binali Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil'e Narin'in vefatı hakkında ne düşündüğü soruldu. Önce kendine hakim olmaya çalışan ünlü oyuncu, "benim kızlarım okula gitti bugün" dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Diyarbakır’da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi, babası, kardeşi ve akrabaları gözaltına alınmıştı. Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası olan Erhan Güran, NOW Haber’e açıklamalarda bulundu. Amca Güran, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlattı.
Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor. Çoğu aile üyesi olan 24 kişi olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bugün iki gazeteci, köşe yazılarında Narin annesi ile tutuklanan amcanın ilişkisinin olabileceğini yazdı. Hatta tutuklanan amca Salim Güran’ın, Narin’in abisine “Narin’i öldür, yoksa ikinizi ben öldürürüm” dediği iddia edildi.
Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Narin'le ilgili gelişmeleri Vazgeçme programında aktaran Didem Arslan Yılmaz, dünkü yayınında haber kaynağının Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu. Küçük Narin, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmişti. Narin’in mezarı başında ağlayan bir kadının söyledikleri ise kan dondurdu. Mezar başındaki bir kadın, “Havin’ime de böyle kıydılar” diyerek ağıt yaktı.
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Kaybolmasının üstünden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından yayına katılan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Narin'in ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tepki çeken açıklamaların ardından Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
Diyarbakır’da vahşi şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası Salim Güran, davada ilk tutuklanan sanık olmuştu. Sonrasında itirafçı Nevzat Bahtiyar ise Narin’in cansız bedenini amcasının talimatıyla dere kenarına attığını kabul etmişti. Bu akşam ise davada ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler, Narin sorusu karşısında çileden çıktı. Tarikat ve cemaatlerden dert yanan İşler, "Atatürk formülü koymuş niye bu kadar direniyoruz anlamadım" dedi.
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