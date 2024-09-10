Binali Yıldırım Kalp Ameliyatı Oldu: Sağlık Durumu İyi
Binali Yıldırım Kalp Ameliyatı Oldu: Sağlık Durumu İyi
Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olan Binali Yıldırım, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Kalbine 4 stent takılan Binali Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.
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Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.
Binali Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.
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Hayret 😨 kalbide varmış ☹
Öyle hapishanelerde çürümeden gitmek yok! Hesap zamanı yaklaşıyor!