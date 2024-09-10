Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Binali Yıldırım Kalp Ameliyatı Oldu: Sağlık Durumu İyi

Binali Yıldırım Kalp Ameliyatı Oldu: Sağlık Durumu İyi

Binali Yıldırım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 19:44

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olan Binali Yıldırım, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Kalbine 4 stent takılan Binali Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.

Operasyonda Yıldırım’a 4 adet stent takıldı.

Binali Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

Binali Yıldırım’ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cindirella Man

Hayret 😨 kalbide varmış ☹

Naci Kir

Öyle hapishanelerde çürümeden gitmek yok! Hesap zamanı yaklaşıyor!