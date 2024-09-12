10 Ay Cezaevinde Kalacaksın Ama Milyon Dolarların Olacak! Hangisini Seçersin?
10 Ay Cezaevinde Kalacaksın Ama Milyon Dolarların Olacak! Hangisini Seçersin?
Evet Türkiye gerçekliğinde gündemimiz çok hızlı değişiklik gösterebiliyor. Hak, hukuk, adalet derken kime haksızlık veya kime adaletsizlik yapıldığı akıllarda hep soru işareti olarak yer alıyor. Bu zorlu ankette bakalım kolayca seçim yapabilecek misin?
Haydiiiii!
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1. Hollanda'da zengin olarak yaşayacaksın ama Türkiye’ye hiç gelemeyeceksin.
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2. Göz kamaştırıcı bir kariyere sahip olacaksın ama sosyal hayatın sıfırlanacak.
3. Günde 10 saat çalışarak yüksek bir maaş kazanacaksın ama haftanın her günü çalışacaksın.
4. Çok zengin olacaksın ama çevrendekiler senin zenginliğinin haksız kazançtan geldiğini bilecek.
5. Sonsuz bir özgürlüğe sahip olacaksın ama ailenle yıllarca görüşmeyeceksin.
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6. 1 yıl boyunca dünyaca ünlü biri olacaksın ama kötü ve ahlaksız olaylarla anılacaksın.
7. Hayalindeki seyahati yapacaksın ama döndüğünde sahip olduğun her şeyi kaybetmiş olacaksın.
8. Ünlü bir sanatçı olacaksın ama özel hayatının her anı kamuoyuna dev ekranda izletilecek.
9. Her gün çalışarak zenginleşeceksin ama yaşadığın ilden asla başka bir yere seyahat edemeyeceksin.
10. Cezaevinde hırsızlıktan 10 ay yatacaksın ama milyon dolarların olacak.
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