10 Ay Cezaevinde Kalacaksın Ama Milyon Dolarların Olacak! Hangisini Seçersin?

Evet Türkiye gerçekliğinde gündemimiz çok hızlı değişiklik gösterebiliyor. Hak, hukuk, adalet derken kime haksızlık veya kime adaletsizlik yapıldığı akıllarda hep soru işareti olarak yer alıyor. Bu zorlu ankette bakalım kolayca seçim yapabilecek misin?

Haydiiiii!