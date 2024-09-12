Burcuna Göre Erkek Olsaydın Nasıl Görünürdün?

Bazı sorular vardır ki cevap bulmakta oldukça zorlanırız. Mesela 'Erkek Olsaydım Nasıl Görünürdüm?' gibi... İşteeee tam burada Onedio test editörü devreye girer... Bizde hiçbir soru cevapsız kalmaz!!!!!

Burcunu seç, erkek olsaydın nasıl görünürdün söyleyelim!

Haydiiiii!