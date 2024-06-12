1 Polisin Tutuklandığı Kaza Olayında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: 'Bende Kimlik Yok Canımı mı Alacan?'

Çanakkale'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrılmak isteyen 2 kişiyi darp eden 2 polis görevden uzaklaştırılmış, 1'i ise tutuklanmıştı. Olay anını kaydeden polislerden biri yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, kaza sonrası olay yerinden ayrılmak isteyen kişiler ile polis arasında yaşanan münakaşa anları yer aldı.
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Çanakkale'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrılmak isteyen iki kişi polisle girdiği münakaşa darp edilmiş, görüntülerin yayınlanması sonrası polislere tepki gelmişti.
Tepkiler sonrası açıklama yapan Çanakkale Valiliği iki polisin açığa alındığını 1'inin tutuklandığını duyurmuştu.
Olay yerinde polisle, kaçmaya çalışan şahıslar arasında yaşanan münakaşanın ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların isimlerini ve kimliklerini vermemeleri üzerine tartışma yaşandığı anlar yer aldı. Şahıslardan birinin ise polisin üzerine yürüyerek, 'Bende kimlik yok canımı mı alacan? Sen kimsin?' dediği görüldü. 📹
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