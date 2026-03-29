Sevgili Yengeç, bu hafta sosyal çevrenin enerjisiyle dolup taşacak ve dostlarının sana olan desteği artacak. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, tanıdıklarınla kurduğun bağlar, maddi anlamda bir fırsatın kapısını çalmanı sağlayacak. Bu, belki de bir öneri, bir bağlantı veya bir iş teklifi şeklinde olabilir. Bu durum, senin için ciddi bir kazanca dönüşebilir. Tabii bu fırsatı kaçırmamak için gözlerini dört açmalısın!

Haftanın ortasında ise Ay ile Uranüs'ün büyüleyici kavuşumu seni bekliyor. Bu kavuşum, planladığın bir şeyin aniden değişmesine neden olabilir. İşte bu değişiklik, seni daha doğru ve daha iyi bir yola yönlendirecek. Bu dönemde esnek olmak ve değişime açık olmak da önemli. Bu hafta, belki de beklenmedik bir değişiklik, seni hayallerine bir adım daha yaklaştırabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…