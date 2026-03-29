Sevgili Yengeç, bu hafta Ay ve Plüton'un kozmik dansı, hayatında derin ve anlamlı bağlantılar kurman için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Bekar Yengeçler, bu dönemde aşkın çekimine kapılabilir... Belki de hayatına yeni bir aşk, yeni bir heyecan girecek. Ya da belki de zihninin köşesinde uzun zamandır bekleyen birine karşı duygularını ifade etme şansını yakalayacaksın.

İlişkisi olan Yengeçler ise bu dönemde duygusal bir hızlanma yaşayacaklar. Uzun zamandır konuşulmayan, üzeri örtülen konular artık gün yüzüne çıkmak için bekliyor. Kalbin, her bir kelimeyle birlikte hızla çarpabilir, çünkü duyguların son derece yoğun ve gerçek. Ruhun hassas, belki de biraz da kırılgan. Ancak unutma ki bu dönemde yaşanan her şey, sonunda daha sağlam ve daha derin bir bağın oluşmasına yardımcı olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…