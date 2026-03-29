Sevgili Yengeç, bu hafta sosyal çevrenin etkisi artacak ve dostların sana yarar sağlayacak. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, tanıdıklarının aracılığıyla maddi anlamda bir fırsatın kapısını aralayabileceği bir dönem başlıyor. Bu, bir öneri, bir bağlantı veya belki de bir iş teklifi şeklinde olabilir ve bu durum senin için ciddi bir kazanca dönüşebilir.

Haftanın ortasında ise Ay ile Uranüs kavuşumu seni bekliyor. Bu kavuşum, planladığın bir şeyin aniden değişmesine neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu değişiklik seni daha doğru ve daha iyi bir yola yönlendirecektir. Bu dönemde esnek olmak ve değişime açık olmak da önemli.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Ay ile Plüton'un üçgen açısı bu hafta derin bir bağın oluşmasına yardımcı olacak. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, bu dönemde güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Belki hayatına yeni biri girecek ya da uzun zamandır aklında olan birine karşı duygularını açıklama fırsatı bulacaksın. İlişkisi olan Yengeçler için ise bu dönem, duygusal yoğunluğun arttığı bir zaman olacak. Boğazını düğümleyen ama uzun zamandır konuşulmayan, üzeri örtülen konular açığa çıkmak üzere. Kalbin her kelimede daha hızlı çarpabilir, zira duyguların hayli gerçek ve ruhun hassas. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…