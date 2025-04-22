23 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün düzene kolayca uyum sağlayabilirsin. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisiyle meydana gelen güç mücadelelerinden ve hırslardan sıyrılıp dengeyi tutturabilirsin. Taşların yerli yerine oturmasını sağlayan iş ilişkileri gündeminde yer alabilir. Özellikle patronlarınla ve otorite figürlerle aranda diplomasiyi kullanarak yükselmeye odaklanabilirsin.

Rekabeti bırakıp düzenin sessizce kendine uydurmaya hazır görünüyorsun. Tabii bunun için kendinden emin bir şekilde ilerlemeli, sürecin seni başarıya götüreceğinden emin olduğun adımlar atmalısın.

Sırada aşk var, ama bu kez gerçek duygularını açmalısın. Sevgini söylemekten ya da duygusal yakınlaşmalardan bahsetmiyoruz elbette. Seni üzen konuları, ilişkindeki eksikleri, sorunları, belki de bittiğini söylemekten çekinmemelisin. İçine atmaya son vermeli, onunla birlikteysen gerçekten bunu hissetmeli ve sorunları yalnız çözmekle uğraşmayı bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...