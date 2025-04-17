18 Nisan Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iç sesini dinleyerek yola çıkabilirsin. Hayallerini gerçekleştirmek için güçlü bir motivasyona sahipsin. Girişimci ruhun, harekete geçmeye hazır. Üstelik son derece dengeli adımlar atabilirsin bugün.

Zira Mars'ın Aslan burcuna geçişi kadar Mars ile Neptün arasındaki üçgen açıdan da etkileneceksin. Bu sayede başarıya doğru emin adımlar atabileceksin. Kendinden emin olup duyguların yerine rasyonel verilere güvenmen ise şart.

Gelelim aşk hayatına! Aman dikkat bugünlerde eski ilişkilerle ilgili çözülmemiş meseleler bir anda su yüzüne çıkabilir. Sahi, ona gerçekten veda ettin mi? Etmediysen, artık bu bağı koparıp atmanın zamanı geldi. Önüne ve ileri bakmalısın. Mutlu olacağın yarınlara ve güzel duygulara kavuşmak üzeresin. Tabii bu ancak geçmiş yerine geleceğe bakmakla mümkün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...