17 Nisan Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iletişim kazalarına dikkat etmelisin! Özellikle iş hayatında ekip içi anlaşmazlıklarla uğraşman gerekebilir. İşte bu vakit kaybını önlemek senin bir son derece önemli olacak. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunlarla boğuşmamak için yazılı anlatımı tercih edebilirsin. Her işi tüm detayları ile aktararak doğru anlaşıldığından emin de olabilirsin.

Acaba, kendini açıkça ifade etmeyen ve kapalı cümleler kuran sen olabilir misin? Zira, Merkür'ün etkisinde olduğun bugün kendi duygularını da dile getirmekten kaçınabilirsin. Üstü kapalı imalar, içinde yaşadığın ve platonik olduğunu sandığın hislerden kurtulma vakti.

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki eğer açık olursan, beklediğin karşılığı da alacaksın. Bir itiraf etsen aşkı da bulacaksın. Hadi, hâlâ neyi bekliyorsun ki? 'Seviyorsan, git konuş' diyorlar ya işte o noktadasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...