21 Nisan Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün farklılıklardan ilham alacaksın! Haftanın henüz ilk gününde gerçekleşen fikir toplantıları ve yaratıcı çalışmalarda kendini gösterebilirsin. Zira, duyguların ile aklını sentezleyerek ortaya atacağın fikirlerle herkesin kolayca aklına gelmeyecek keşifler yapacaksın. Bak gör, yaratıcı fikirlerin sayesinde projenin yönetimini dahi eline alabileceksin.

Öte yandan da süreçte kendi işini kurmak için bir adım atmaya da düşünmelisin. Lakin paranı riske atmadan, kredi ya da melek yatırımcı ile hayallerinin peşinden koşma şansı bulabilirsin.

Sıra geldi aşk hayatına! Partnerin ile aranızdaki farklılıklar ve zıtlıklar aşkınızı besleyecek. Çoğu zaman farklı düşüncelerde olmak aranızda tartışmalara neden olsa da bu süreçte doğru karar vermenizi sağlayacak. Tabii eğer bekarsan zıt kutupların çekimi ile yeni bir aşkı da yerken açabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…