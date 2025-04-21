22 Nisan Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün başlangıç tarihini belki de senin bile hatırlamadığın bir işten kâr elde edeceksin. Bugüne kadar harcadığın emeklilerin ve gösterdiğin çabalarının karşılığını almak üzeresin. Onca çabaya ve emeğe değdiğini görmenin haklı gururunu yaşamaya ise hazır olmalısın.

Tam da bu noktada elde edeceğini başarı sadece iş hayatına ilişkin olmayabilir. Belki de akademik hayatında üzerine çalıştığın bir proje, gönüllü çalışma ya da vakıf işinde başarı elde edeceksin. Yani sadece maddi kazançtan değil manevi kazançlardan da söz edeceğiz bugün.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında uzun soluklu kararlar alabilirsin. Seni mutluluğa götürecek, partneri ile birlikte mutlu bir yuva kurmanızı sağlayacak o adımı sonunda atabilirsin. Ancak eğer bekarsan, o zaman işler başka. Zira hoş bir tesadüfle hayatına giren kişi ruh eşin olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…