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21 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
21 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Temmuz Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sana özel bir uyarımız var! Gökyüzünün enerjisi, mide ve bağırsak sisteminin sana belirli sinyaller göndermesine neden olabilir. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, bastırılmış duygularının bedenine yüklenmesine ve belki de farkında olmadan duygusal yeme eğiliminin artmasına yol açabilir.

İşte bu yüzden, hafif ve sindirimi kolay öğünler tercih etmek; özellikle yoğurt, muz, elma gibi sindirimi kolay yiyecekler ve bitki çayları, mide ve bağırsak sistemini rahatlatabilir. Unutmadan su tüketimi de bu süreçte oldukça önemli olduğunu hatırlatalım. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmeyi ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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