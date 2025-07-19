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20 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Temmuz Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün seninle biraz rahatlama taktikleri üzerine konuşalım. Kendini nasıl hissettiğini biliyoruz, bazen dünya omuzlarında gibi hissediyorsun, değil mi? Ama bugün, Ay'ın Boğa burcunda ilerlemesiyle, duygusal güvende hissetme arzun bedensel huzura dönüşecek.

Biraz kendine zaman ayır, belki biraz spa havası yarat. Ilık bir duş al, belki de biraz lavanta yağı ekleyerek kendini mükemmel hissetmeni sağla. Lavanta, bilindiği üzere, stresi azaltmaya yardımcı olur ve uykuyu geliştirir. Bir başka seçenek de ayak banyosu yapmak. Ayaklarına biraz sevgi göstermek, onları yumuşatmak ve dinlendirmek, tüm vücudunu rahatlatacaktır.

Evde geçirilen kaliteli zamanın değerini asla küçümseme. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori dizini izleyebilirsin. Kendine biraz 'ben zamanı' ayır ve bu sürecin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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