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Yengeç Burcu
17 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün hassasiyetinin biraz daha arttığı bir gün olabilir. Gökyüzünün hızlı gezegeni Merkür'ün durağanlığına girdiği bu dönemde, kendini daha içe dönük hissetmen gayet normal. Bu durumda cilt sağlığını da unutma. Eğer cildinde döküntüler ya da kuruluk gibi belirtiler varsa, bugün fazla ürün kullanmak yerine, sadeliği tercih etmen daha iyi olabilir. Güzellik rutininde bol su tüketmeyi ihmal etme, detoks sularını dene ve gün sonunda cilt temizliğini mutlaka yap.

Ruhsal huzurun için ise, bir deniz sesi, göz alıcı bir mavi gökyüzü veya sevdiğin bir koku ideal olabilir. Ev düzenini sağlamak, hatta ışıkları biraz kısık bırakmak bile huzurunun kapısını aralayabilir. Unutma bazen en basit şeyler bile ruhunu en çok besleyenler olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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