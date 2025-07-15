16 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sağlığını bir üst seviyeye taşımanın zamanı geldi! İç dünyanın ve bedenin arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için sindirim sistemin ve sıvı dengen üzerine yoğunlaşmalısın. Unutma, iç dünyandaki huzur, bedeninin de huzurunu getirir.

Duygusal yüklerini hafifletmek, bedenindeki stresi azaltır ve genel sağlığını iyileştirir. Bu yüzden, duygularını bastırmadan ifade etmeye özen göster. Kendini kötü hissettiğinde ya da stresli olduğunda, bir bardak ılık su içmeyi dene. Bu, mideye iyi gelir ve genel rahatlama sağlar.

Ayrıca, hafif ve sağlıklı besinler tüketmeye özen göster. Bu, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar ve genel enerji seviyeni artırır. Aynı zamanda Satürn retrosunun etkisi altındasın ve bu seni duygusal sınırlarını çizmeye zorluyor. Başkalarının yükünü taşıyorsan, bunun farkına var ve bu yükü bırak. Kendi sağlığın ve huzurun, başkalarının yükünü taşımaktan daha önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…