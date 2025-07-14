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15 Temmuz Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz dalgalı bir dönem olabilir. Duygusal dalgalanmalarının sindirim sistemin üzerinde etkisi olabilir. Stresin tetiklediği mide ve bağırsak hassasiyetleri, hatta beklenmedik tatlı krizleri kapını çalabilir. Ama endişelenme, çünkü her sorunun bir çözümü vardır, değil mi?

Bu hafta, kendine biraz daha fazla şefkat göstermeye ne dersin? Şefkatli bir beslenme programı ve içten gelen bir bakım ihtiyacı, seni hem fiziksel hem de ruhsal olarak şifalandırabilir. Kendine bir iyilik yap ve bu hafta beslenmene özen göster. Belki biraz daha fazla sebze ve meyve tüketmeye çalışabilir, sağlıklı atıştırmalıklarla tatlı krizlerinizi kontrol altına alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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