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10 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
10 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedeninin sinyallerine daha açık olacaksın. Son zamanlarda içine attığın ya da duygusal olarak bastırdığın konular vücudunda yorgunluk ya da mide çevresinde hassasiyet olarak kendini gösterebilir. Biraz daha yavaşlamak, daha yumuşak ve sevgi dolu bir iç sesle kendini dinlemek tam da bugün ihtiyacın olan şey olabilir.

Oğlak burcundaki Dolunay, özellikle sindirim sistemiyle ilgili alışkanlıklarını gözden geçirmene sebep olabilir. Kendine verdiğin değeri, günlük yaşamına ne kadar yansıttığın bu süreçte önemli hale geliyor. Kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemek, bedeninle daha sağlam bir bağ kurmana yardım edecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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