5 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içinde bir yerlerde geçmişe dair bir özlem hissi belirebilir. Bu özlem, sadece zihninde değil, bedeninde de kendini gösterebilir ve huzursuz bir mideye dönüşebilir. Ancak endişelenme, bu durumla başa çıkmak için bir önerimiz var.

Sıradan bir bitki çayı yerine, bu sefer nostalji rüzgarlarına kapıl ve çocukluğundan bir tarife başvur. Çocukken sana iyi geldiğini hatırladığın özel tarifler arasında, mideyi yatıştıran bir yemek bulabilirsin. Kendine minik bir tabak hazırla ve bu lezzetli yemekle hem mideni hem de ruhunu sakinleştir.

Bu arada portakal yağının sakinleştirici etkisini de bir dene deriz. Çünkü bugün seni stresten uzaklaştıracak şeylere ihtiyacın olduğu aşikar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…