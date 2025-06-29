30 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün biraz daha içine dönme ve kendini dinleme vakti! Duygularını bastırdığın zamanların bedenine nasıl bir etkisi olduğunu fark edebilirsin. Miden mi ağrıyor, bağırsakların mı gergin, yoksa göğüs bölgen mi sıkışıyor? Eğer bu tür belirtilerle karşılaşıyorsan, belki de iç dünyanla biraz daha fazla ilgilenmenin zamanı gelmiş demektir.

Biraz daha derine in, Satürn retrosunun da işaret ettiği gibi, duygusal sınırlarını belirlemenin de sağlıklı bir yaklaşım olduğunu unutma. Kendi içindeki dengeyi kurmak, duygusal sağlığını korumak için önemli. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek, sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendine de saygı göstermektir.

Biraz sessizlik, biraz yalnızlık, belki de ihtiyacın olan tam da bu. Kendi iç sesini dinlemek, duygularını ve düşüncelerini daha net bir şekilde anlamak için sessizlikle iyileşmeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…