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30 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
30 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Haziran Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün biraz daha içine dönme ve kendini dinleme vakti! Duygularını bastırdığın zamanların bedenine nasıl bir etkisi olduğunu fark edebilirsin. Miden mi ağrıyor, bağırsakların mı gergin, yoksa göğüs bölgen mi sıkışıyor? Eğer bu tür belirtilerle karşılaşıyorsan, belki de iç dünyanla biraz daha fazla ilgilenmenin zamanı gelmiş demektir.

Biraz daha derine in, Satürn retrosunun da işaret ettiği gibi, duygusal sınırlarını belirlemenin de sağlıklı bir yaklaşım olduğunu unutma. Kendi içindeki dengeyi kurmak, duygusal sağlığını korumak için önemli. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek, sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendine de saygı göstermektir.

Biraz sessizlik, biraz yalnızlık, belki de ihtiyacın olan tam da bu. Kendi iç sesini dinlemek, duygularını ve düşüncelerini daha net bir şekilde anlamak için sessizlikle iyileşmeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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