25 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün burcunda gerçekleşen Yeni Ay, adeta bir şifa kaynağı olacak. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda kendini yenileme fırsatı bulacağın bu dönem, tıpkı bir spa günü gibi seni tazelenmeye davet ediyor.

Ancak unutma ki bu dönemde özellikle mide, göğüs ve sindirim sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden, beslenmene ekstra özen göstermende fayda var. Belki biraz daha hafif ve sağlıklı yemekler tercih edebilir, sindirimi kolay gıdalarla mideni şımartabilirsin.

Duygusal anlamda da kendini biraz daha hassas hissedebilirsin. Belki de duygularını bastırmak yerine, onları kabullenip şefkatle yaklaşmanın zamanı gelmiştir. Kendinize karşı daha anlayışlı ol, duygularını ifade etmekten çekinme ve biraz da şımar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…