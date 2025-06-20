21 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanınla dışarıdaki gerçeklik arasında bir çatışma mı hissediyorsun? Eğer öyleyse, bedenin bu durumu ilk olarak mide ya da göğüs bölgenle sana hissettirebilir. Neptün retrosunun etkisi altında, bedenin adeta bir duygu barometresi gibi çalışacak ve seni yönlendirecek.

Sabahları uyanırken kendini yorgun hissetmeye başladıysan, bu durum rüyalarının sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının işareti olabilir. Belki de bilinçaltın, sana dış dünyada gözden kaçırdığın bir şeyi göstermeye çalışıyor ya da belki de iç dünyanınla dış dünyan arasındaki bu çatışmayı çözmen için sana ipuçları veriyor.

Unutma, rüyaların ve bedeninle olan bağlantın, senin en büyük rehberin olabilir. Hadi şifa için içindeki sesi dinle! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…