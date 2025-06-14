15 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz dalgalı bir gün olabilir. İçindeki duygusal dalgalanmalar, mide veya göğüs bölgende bir baskı hissi yaratabilir. Bu durum, tüm enerjini içeride tutmandan kaynaklanıyor olabilir. Ancak unutma ki her zaman sessiz kalmak sağlıklı bir seçenek olmayabilir. Duygularını ifade etmek, onları dışa vurmak, senin için çok daha rahatlatıcı olabilir.

Tam da bu noktada Boğa burcundaki Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, duygusal enerjinin bedeninde daha yoğun bir şekilde hissedilmesine yol açabilir. Yani bugün, duygusal durumunun bedeniniz üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde gözlemleyebilirsin.

Bu durum ise bir fırsat olabilir. Kendini daha iyi anlamak ve şifa bulmak için bu enerjiyi kullanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…