13 Haziran Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içinde birikmiş olan stresin, fiziksel belirtilerle kendini göstermeye başlayabileceğini fark edebilirsin. Miden ve göğüs bölgen daha hassas hale gelebilir ve bu durum seni biraz rahatsız edebilir. Ancak, duygularını içine atmak yerine, onları yumuşak bir şekilde ifade etmek, bedenindeki bu gerginliği azaltabilir.

Astrolojik olarak, Başak burcundaki ilk dördün, sağlığınla ilgili konularda daha düzenli ve disiplinli olman gerektiğine dair sana küçük ipuçları gönderiyor. Belki de biraz rahatlamanın ve gevşemenin zamanı gelmiştir. Ilık bir duş almak, hafif bir bitki çayı yudumlamak veya evini sadeleştirmek, içsel dengeni yeniden kurman için harika yöntemler olabilir.

Kendine biraz zaman ayırıp yeterince dinlenip dinlenmediğini kendine dürüstçe sormalısın. Belki de ihtiyacın olan şey, biraz daha sakinlik ve huzur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…