8 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal ve bedensel sınırların arasındaki çizgiler biraz bulanıklaşabilir, biraz da karmakarışık olabilir. Venüs'ün cazibesi, seni adeta dış dünyaya, yeni maceralara ve heyecanlara doğru çekiyor. Ancak Satürn'ün ağırlığı, sanki bir yerçekimi gibi seni iç dünyana, kendi içine çekmeye çalışıyor. Bu iki gezegenin arasındaki bu çekişme, bir denizdeki gelgitler gibi seni de etkileyebilir.

Bu gelgitler, mide ve göğüs bölgende bir baskı hissi yaratabilir. Belki de biraz huzursuzluk, belki de biraz gerginlik... Zira Venüs'ün seni dışa açılmaya zorlaması, Satürn'ün ise tam tersi yönde bir çekim yaratması, bu tür fiziksel belirtilere yol açabilir.

Kendi içindeki bu gelgitlerle başa çıkmak için biraz zaman ayır; biraz meditasyon yap, yürüyüşe çık ya da sadece bir fincan sıcak çayın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…