12 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Kaslarında ve eklemlerinde oluşabilecek ağrılar, hareketlerini kısıtlayabilir. Belki de biraz fazla enerji harcadın ve vücudun artık biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Belki de biraz fazla oturduğun için kaslarında bir gerginlik oluştu. Ne olursa olsun, bugün senin için biraz zorlu olabilir.

Ama endişelenme, çünkü bu durumu hafifletecek birkaç önerimiz var. Öncelikle, esneme hareketlerini kesinlikle ihmal etme. Esneme, kaslarını rahatlatmanın ve ağrıları hafifletmenin en doğal yolu. Sıcak bir duş alabilir veya bir sıcak kompres uygulayabilirsin. Sıcaklık, kasları gevşetir ve ağrıyı hafifletir.

Bugün ani ve sert hareketlerden kaçınmanı da öneririz. Bu tür hareketler, kas ve eklem ağrılarını daha da kötüleştirebilir. Yavaş ve kontrollü hareketler yapmayı tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…