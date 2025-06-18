19 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendini biraz korunaklı hissediyor olabilirsin, sanki etrafını saran bir kalkan varmış gibi. Ancak, bu kalkanın altında, bedeninin yeni bir bakım metoduna ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilirsin. Bu, belki de biraz rahatlama, belki de biraz yenilenme ihtiyacı olabilir.

Venüs ve Uranüs'ün etkileşimi, duygusal yükünün bedeninde fiziksel bir alana dönüşmesine neden olabilir. Bu alanda, özellikle göğüs çevresi veya su dengesi konusunda hassasiyetler oluşabilir. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon, belki de biraz daha fazla su içmek bu hassasiyetleri hafifletebilir.

Unutma, bedenin ve ruhun birbiriyle sürekli bir etkileşim içinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...