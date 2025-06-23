24 Haziran Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün bedeninle olan bağlantını daha da kuvvetli hissedeceğin bir gün olacak. Duygusal dünyanın sinyalleri, fiziksel varlığınla daha da bütünleşerek, daha belirgin bir şekilde hissedilebilir hale gelecek.

Bedeninin en hassas olduğu bölgeler, yani mide bölgen, göğüs çevren ya da sindirim sistemin, bugün daha fazla dikkatini çekebilir. Bu bölgelerdeki hassasiyet, duygusal yüklerin bedenine nasıl yansıdığının bir göstergesi olabilir.

Duygusal dünyanın bedenle bu denli bütünleştiği bu dönemde, şifa arayışın da bu iki unsurun uyumuna yönelebilir. Duygularınla bedenin arasındaki bu hassas ve özel bağı fark etmek, senin için bir şifa olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…