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28 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Haziran Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün biraz dalgalarla boğuşabilirsin gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışların, mide ya da sindirim sistemini biraz zorlayabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Öncelikle, şefkatli beslenme sana yardımcı olabilir. Yavaş yavaş, keyif alarak yemek yemek, sindirim sistemini rahatlatır ve mide problemlerini hafifletebilir. Yani, bugün biraz daha yavaş ve bilinçli yemek yemeyi deneyebilirsin.

Ayrıca, güven veren insanlarla vakit geçirmek de ruhsal enerjini yükseltebilir. Bu insanlar, belki ailen, yakın arkadaşların veya sevdiğin biri olabilir. Onların yanında olduğunda, kendini daha güvende ve huzurlu hissedersin. Bu da duygusal iniş çıkışlarına karşı bir nevi kalkan görevi görür. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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