28 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün biraz dalgalarla boğuşabilirsin gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışların, mide ya da sindirim sistemini biraz zorlayabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Öncelikle, şefkatli beslenme sana yardımcı olabilir. Yavaş yavaş, keyif alarak yemek yemek, sindirim sistemini rahatlatır ve mide problemlerini hafifletebilir. Yani, bugün biraz daha yavaş ve bilinçli yemek yemeyi deneyebilirsin.

Ayrıca, güven veren insanlarla vakit geçirmek de ruhsal enerjini yükseltebilir. Bu insanlar, belki ailen, yakın arkadaşların veya sevdiğin biri olabilir. Onların yanında olduğunda, kendini daha güvende ve huzurlu hissedersin. Bu da duygusal iniş çıkışlarına karşı bir nevi kalkan görevi görür. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…