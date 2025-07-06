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7 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
7 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Temmuz Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Uranüs, İkizler burcunda parlıyor ve bastırılmış duygularına bir nebze de olsa aydınlık getiriyor. Yani, bugün hayata biraz farklı bir yaklaşım denemeye ne dersin? Sabah uyandığın ilk an, gözlerini açtığın ve yeni bir güne merhaba dediğin o an, sadece “uyandığına” değil, “uyanabildiğine” içtenlikle teşekkür etmek yaşama motivasyonunu artıracaktır. 

Pozitif enerjinin şifalı da olduğunu unutma ve aynı zamanda kendine biraz daha zaman ayır. Sabah kahvaltısını mümkünse tek başına ve sessizce yapmayı dene. Bu, iç dengeyi kurmanın ve günün geri kalanında daha dengeli ve huzurlu hissetmenin bir başka yolu olabilir. Sabah kahvaltısı, genellikle günün en hızlı ve en kaotik öğünü olabilir, ancak biraz sessizlik ve yalnızlık iç sesini dinleme ve iyileşme şansı da verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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