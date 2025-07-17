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18 Temmuz Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
18 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Temmuz Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanın dışa vurumu adeta bir sanat eseri gibi. Kalbinden geçen her duygu, bedeninde bir iz bırakıyor. Ruhunu besleyen, ona iyi gelen tüm küçük detaylarla çevreni donatmanın tam zamanı. Pastel tonlarda, yumuşak renkler, büyüleyici kokular ve huzur veren seslerle atmosferini zenginleştir. İçindeki huzur, adeta bir ışık gibi bedenine yansıyacak ve kendini iyi hissettirecek.

Hele bir de günü evde geçirme şansın olursa, zamanını kendi kendine yapacağın bir bakım ritüeliyle taçlandırabilirsin. Belki bir yüz maskesi, belki bir vücut peelingi... Kendini şımartmanın ve cildine iyi bakmanın tam zamanı. Aromaterapi destekli bir uyku rutini ise günün sonunda seni bekleyen en güzel ödül olabilir. Lavanta, ylang ylang ya da bergamot gibi rahatlatıcı özellikteki esansiyel yağlarla hazırlayacağın bir uyku ritüeli, hem ruhunu hem de bedenini derin bir huzura sürükleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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