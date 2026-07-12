Sevgili Yengeç, bu hafta burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte kendi işinizi kurma, dış görünüşünüz ya da kişisel gelişiminiz için önemli adımlar atabilir ve yeni yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki zorlu karşıtlık, gelecek planlarınızda aşırı iyimser davranıp bütçenizi aşma riski taşıdığınızı gösteriyor, bu yüzden adımlarınızı daha gerçekçi atmalısınız. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…