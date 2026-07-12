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Yengeç Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

İlişkisi olan Yengeçler, hafta sonuna doğru eski defterlerin açılmasıyla birlikte, partnerinizle aranızda geçmişten gelen ve henüz tamamen kapanmamış olan bir mevzu aniden gündeme gelebilir. İlişkinizde kısa süreli bir mesafenin veya soğukluğun oluşmaması adına, bu eski konuları tartışırken kırıcı olmamaya ve alınganlık yapmamaya ekstra özen göstermelisiniz. Suçlayıcı bir tavır takınmak yerine birbirinizi sakinlikle dinlemek bu sürecin en sağlıklı ilacı olacaktır.

Bekar bir Yengeç burcuysanız, eski bir sevgiliden gelecek beklenmedik bir mesaj ve barışma isteği bu hafta zihninizi epey meşgul edebilir. Geçmişin tanıdık hisleri kafanızı karıştırmaya çalışsa da o günlerin geride kaldığını ve aynı hataları tekrarlamamanız gerektiğini kendinize hatırlatmalısınız. Sizi duygusal olarak geriye çeken bağları bütünüyle serbest bırakıp, yüzünüzü ve kalbinizi tamamen gelecekteki yeni fırsatlara dönmeye odaklamalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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