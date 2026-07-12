İlişkisi olan Yengeçler, hafta sonuna doğru eski defterlerin açılmasıyla birlikte, partnerinizle aranızda geçmişten gelen ve henüz tamamen kapanmamış olan bir mevzu aniden gündeme gelebilir. İlişkinizde kısa süreli bir mesafenin veya soğukluğun oluşmaması adına, bu eski konuları tartışırken kırıcı olmamaya ve alınganlık yapmamaya ekstra özen göstermelisiniz. Suçlayıcı bir tavır takınmak yerine birbirinizi sakinlikle dinlemek bu sürecin en sağlıklı ilacı olacaktır.

Bekar bir Yengeç burcuysanız, eski bir sevgiliden gelecek beklenmedik bir mesaj ve barışma isteği bu hafta zihninizi epey meşgul edebilir. Geçmişin tanıdık hisleri kafanızı karıştırmaya çalışsa da o günlerin geride kaldığını ve aynı hataları tekrarlamamanız gerektiğini kendinize hatırlatmalısınız. Sizi duygusal olarak geriye çeken bağları bütünüyle serbest bırakıp, yüzünüzü ve kalbinizi tamamen gelecekteki yeni fırsatlara dönmeye odaklamalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…