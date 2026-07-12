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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünün tüm spot ışıkları senin üzerinde parıldarken, uzun süredir ertelediğin o radikal hayat değişimleri için içinde muazzam bir cesaret buluyorsun. Kendini dış dünyaya ifade etme biçimin tamamen yenileniyor ve attığın her adımda çevrendeki insanların dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Artık başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyi bir kenara bırakıp kendi arzularının peşinden gitme zamanının geldiğini derinden hissediyorsun.

Hafta ortasında burcunda gerileyen Merkür'ün Güneş ile yapacağı kavuşum, seni dış görünüşünden kişisel hedeflerine kadar pek çok konuda eski kararlarını sorgulamaya itiyor. Geçmişte yarım bıraktığın projeler veya söyleyemediklerin bu dönemde zihnini epey meşgul edebilir. Aceleyle yeni adımlar atmak yerine, zihnindeki bu tozlu rafları temizlemek ve eksikleri tamamlamak gelecekte atacağın adımların çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır.

Duygusal dünyanda ise hafta sonuna doğru nostaljik rüzgarlar oldukça sert esebilir. Eğer bir ilişkin varsa, geçmişteki kapanmamış bir mevzunun aniden açılması aranızda kısa süreli bir mesafe yaratabilir; bu süreçte kırıcı olmamaya özen göstermelisin. Hayatında kimse olmayan bir Yengeç burcuysan, eski bir sevgiliden gelecek beklenmedik bir mesaj kafanı karıştırabilir ancak unutma ki geçmiş geçmişte kaldı ve senin yüzün artık geleceğe dönük olmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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