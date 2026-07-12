Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünün tüm spot ışıkları senin üzerinde parıldarken, uzun süredir ertelediğin o radikal hayat değişimleri için içinde muazzam bir cesaret buluyorsun. Kendini dış dünyaya ifade etme biçimin tamamen yenileniyor ve attığın her adımda çevrendeki insanların dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Artık başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyi bir kenara bırakıp kendi arzularının peşinden gitme zamanının geldiğini derinden hissediyorsun.

Hafta ortasında burcunda gerileyen Merkür'ün Güneş ile yapacağı kavuşum, seni dış görünüşünden kişisel hedeflerine kadar pek çok konuda eski kararlarını sorgulamaya itiyor. Geçmişte yarım bıraktığın projeler veya söyleyemediklerin bu dönemde zihnini epey meşgul edebilir. Aceleyle yeni adımlar atmak yerine, zihnindeki bu tozlu rafları temizlemek ve eksikleri tamamlamak gelecekte atacağın adımların çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır.

Duygusal dünyanda ise hafta sonuna doğru nostaljik rüzgarlar oldukça sert esebilir. Eğer bir ilişkin varsa, geçmişteki kapanmamış bir mevzunun aniden açılması aranızda kısa süreli bir mesafe yaratabilir; bu süreçte kırıcı olmamaya özen göstermelisin. Hayatında kimse olmayan bir Yengeç burcuysan, eski bir sevgiliden gelecek beklenmedik bir mesaj kafanı karıştırabilir ancak unutma ki geçmiş geçmişte kaldı ve senin yüzün artık geleceğe dönük olmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…