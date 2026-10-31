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Yengeç Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ikinci evinde para ve değer duygunu öne çıkarıyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bütçeni sakin görmene yardım ediyor. Beşinci evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür keyif ve hobi bütçesini yeniden ölçmeni öneriyor. Sekizinci evinde kalan Plüton ortak para, kredi ve vergi konularını sertleştirebilir; Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı bunu gündeme taşıyabilir. On ikinci evini etkileyen Uranüs gizli bir gideri ortaya çıkarabilir. Onuncu eve denk gelen Satürn meslek hayatındaki ödeme beklentisini yavaşlatabilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bunu yumuşatıyor. Sabit giderlerini listele. Sepete atmadan önce bir gün bekle. Ortak borçları not et. Küçük bir tasarruf hedefi koy.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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