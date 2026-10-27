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Yengeç Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Plüton sekizinci evinde ortak para ve borç alanını dönüştürürken sabahki Ay üçgeni, bir anlaşmayı ya da kredi koşulunu yeniden konuşmak için iyi bir saat veriyor. Ortakların ya da ailenin payını yazılı hale getir, sözlü kalan hiçbir tutar bırakma. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay, gizli kalmış bir gideri ya da bir yakının mali talebini birden ortaya çıkarabilir. Akşam Satürn'le oluşan sekstil, kariyer alanında düzenli bir gelir planı kurman için destek veriyor. Küçük tasarruflarla başla ve ay sonuna kadar her hafta aynı tutarı kenara ayır. Alışverişte duygusal harcamalara karşı bir gece bekleme kuralı koy. Evde ortak kullanılan bir eşya için taksit düşünüyorsan faiz oranını önceden hesapla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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