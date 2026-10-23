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Yengeç Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 24 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş ile Venüs'ün keyif ve yaratıcılık alanında kavuşması bugün seni para harcamak yerine para kazandıran bir hobi ya da küçük bir girişim fikriyle buluşturabilir. Elinde el emeği bir ürün, yemek tarifi ya da çizim varsa fiyatlandırmak için malzeme maliyetini ve harcadığın saati toplayıp bir taban rakam belirle. Merkür'ün geri yürüyüşü başladığı için bu işi bugün planlamak, ilan vermek için ise gelecek haftayı beklemek doğru. Akşama doğru Satürn'le buluşan Ay iş yerinde ek ödeme beklediğin bir konuyu masaya getirebilir. Yazılı teyit almadan sözlü vaatlere güvenme. Bir yakının sana hediye almak istiyorsa sakin bir dille neye ihtiyacın olduğunu söyle. Satış fikrin varsa önce çevrendeki üç kişiye göstererek geri bildirim topla ve rakamı ona göre düzelt.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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