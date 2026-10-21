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Yengeç Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş ile kariyer evindeki Chiron'un gece yarısından sonra kurduğu karşıtlık emeğinin karşılığını alıp almadığın sorusunu gündeme getirebilir; bugün zam ya da ödeme talebi yerine rakamlarını hazırla. Ay'ın dokuzuncu evinde bütün gün yönsüz kalması eğitim, seyahat veya uzak bir plana bağlı bir ödeme kararını bekletmeni öneriyor. Ay'ın on ikinci evindeki Uranüs'le karesi gözden kaçan gizli bir gideri ortaya çıkarabilir, ekstreni tara. Akşam beşinci evindeki retro Venüs keyif harcamalarını makul tutmana yardım ediyor. Birine borç vereceksen tutarı ve tarihi yaz. Sepetteki ürünü bir gün beklet. Yakın bir arkadaşın para isteyebilir; evet demeden önce kendi bütçenin buna uygun olup olmadığını hesapla. Ay sonu giderlerini şimdiden listelemek içini rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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