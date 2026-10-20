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Yengeç Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 21 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece yarısından sonra sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter karşıt konuma gelirken kendi gelirin ile ortak paranın dengesini sorguluyorsun. Kredi, taksit ya da paylaşılan bir giderde fazla iyimser söz verme. Öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni dördüncü evinde ev ve aile bütçesi için sakin bir değerlendirme zemini kuruyor. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğu için pahalı bir ev eşyasını ya da imza gerektiren bir işi ikindiden sonraya bırak. İkindiyle Ay dokuzuncu evine girerken eğitimle ya da uzak bir yolculukla ilgili bir masraf aklına gelebilir. Akşam beşinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, keyif harcamasını makul tutmana yardım eder. Birine borç verirsen tutarı ve tarihi yazılı kaydetmek ilişkiyi korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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