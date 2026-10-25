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Yengeç Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Dolunay on birinci evinde, yani arkadaşlık ve ortak hedefler alanında doğuyor; paylaşılan bir borç, grup içinde alınan ortak bir hediye ya da arkadaşınla bölüşülen bir harcama bugün hesaba katılıyor. Gün doğarken Dolunayla birlikte kimin neyi hak ettiği netleşiyor. Ay'ın Plüton'la kuracağı kare ortak kaynaklar konusunda sertleşmeye yol açabilir; sen tutarları sakin bir dille ve yazılı olarak sor. Retro Merkür geriye gidiyorken yeni bir ortak yatırım ya da hisse önerisine hemen evet deme. Güneş beşinci evinde olduğundan keyif harcamalarını sınırlandırmak ayrıca zor olabilir; bir arkadaş buluşması için ayırdığın tutarı önceden belirle. Alacak ya da verecek konusunu kısa bir mesajla kapat. Hediye listesini bütçeye göre sınırla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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