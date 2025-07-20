21 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, yeni bir haftaya başlarken, başarmaya odaklı bir enerji ile harekete geçiyorsun. Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, bilinçaltında bir hareketlilik yaratıyor ve seni içsel temizlik ve kapanışlara yönlendiriyor. Bu durum ise iş hayatında, perde arkasında dönen olayları çözmeni sağlıyor.

Tam da bu noktada iş hayatında bir süredir üzerinde düşündüğün bir konu ya da bir süredir çözüm bekleyen bir duruma odaklanabilirsin. Şimdi eski dosyalar birer birer kapanıyor... Ama bu kapanışla birlikte senin için bir ferahlık, bir rahatlama da geliyor. Hayatında yeni başarılar ve hedefler için alan açılıyor.

Aşk hayatında ise bazen en yüksek sesin sessizlik olduğunu unutma. Kalbinin sesini duymak için dışarıya değil, içine bakman gerekiyor. Belki de kalbinin derinliklerinde saklı olan duyguları keşfetmek için en iyi zaman şimdi. Kendi içine dön ve kalbinin sana ne söylediğini dinle. Bugün, aşkta da iş hayatında da içsel bir yolculuk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…