18 Temmuz Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün seni bekleyen olağanüstü bir gün var! Merkür ve Venüs'ün mükemmel uyumu, seni bir yıldız konuşmacıya dönüştürüyor. İletişim yeteneğinle herkesi büyüleyebilir, sosyal medya, eğitim, tanıtım, reklam gibi alanlarda adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. Bir blog yazısı yazmayı planlıyorsan, kelimelerin adeta bir şairin kaleminden dökülecek. Zihnin daha canlı, ruhun daha keyifli olacak.

Kardeşlerin, yakın çevren ve ekip arkadaşlarınla kuracağın yapıcı diyaloglar, tatlı mı tatlı bir fikir alışverişine dönüşebilir. Bu, sana hem moral hem de destek kazandırabilir. Hatta yeni fikirlerle heyecanlı bir başlangıç da yapmayı düşünebilirsin. Keyifli bir işe adım atmanın yanında kısa bir yolculuk planı ya da beklenmedik bir etkinlik de enerjini tazeleyebilir. Bugün esnek ol, plan dışı şeylerde bile güzellik var.

Aşk hayatında ise mesajlaşmalar, tatlı sözler ve beklenmedik davetler öne çıkıyor. Yeni bir flört başlatmak ya da uzun süredir hoşlandığın kişiye samimi bir adım atmak için cesaret bulabilirsin. Partnerinle ise birlikte dışarı çıkmak, eğlenceli bir aktivite planlamak ilişkinizi canlandırabilir. Aşk bu ara seni hem güldürecek hem düşündürecek. Bu dönemde aşk hayatında sürprizlere açık ol, çünkü aşk seni hem güldürecek hem de düşündürecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…